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Животные национального парка Карелии попали на видео

Новости. Общество
17:40, 22 Апреля 2020
фото: © Национальный парк "Водлозерский"
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Видеоролик, сделанный с использованием фрагментов записей с фотоловушек в национальном парке "Водлозерский", появился в Сети.

В официальном паблике нацпарка выложили видео о жизни своих обитателей. Животные в разное время года попали в объектив фотоловушки.

Как отмечают в паблике, наблюдения за животными в парке ведутся регулярно с использованием самых современных технических средств. А животный мир "Волозерского"  - это в первую очередь типичные таежные виды млекопитающих: бурый медведь, лиса, волк, барсук, рысь. Близ водоемов селятся бобры, ондатра, выдра. Территория парка является одним из крупных репродуктивных центров ставшей редкой в других местах росомахи. В Архангельской части парка обитает крупная популяция дикого лесного северного оленя.

 

 

Озера и реки парка населяет более 20 видов рыб. Водлозеро – один из самых продуктивных водоемов Карелии остается в хозяйственном использовании. Ихтиофауна водоемов парка включает судака, корюшку, ряпушку, леща, окуня, плотву, налима, сига, хариуса и др. Встречается занесенный в Красную Книгу России подкаменщик обыкновенный.

Напомним, видеоролик с хищниками из заповедника "Кивач" вошел в число победителей всероссийском конкурсе "Фотоловушка- 2019".

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