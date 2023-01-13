Жизнь еще одного бойца из Карелии прервалась на Донбассе

Рядовой Александр Лоскутов, наш земляк из Пряжинского района, погиб на Донбассе, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Рядовой Александр Лоскутов из Пряжинского района служил регулировщиком комендантского отделения, сообщил на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

«Его жизнь прервалась на Донбассе. Указом президента Российской Федерации Александру присвоен Орден Мужества. На днях Карелия простилась со своим героем», - написал Парфенчиков на своей странице.

Глава Карелии принес соболезнования родным и близким погибшего.

Отметим, что похороны Александра Лоскутова прошли в Эссойле 13 января.