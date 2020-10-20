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Жизнь как отпуск: свободные квартиры и таунхаусы по соседству со знаменитым санаторием

Новости. Экономика
13:46, 21 Октября 2020
фото: © Мария Смирнова/Губернiя Daily
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Каждый, кто дважды в день стоит в городской пробке или убивает обувь на разломанном тротуаре, оценит такую возможность: жить за городом, по соседству с санаторием "Марциальные воды".

Здесь кругом лес, а воздух – кристально чистый. Каждый день, как отпуск.

От Петрозаводска до поселка Марциальные Воды километров 50 хорошей, недавно отремонтированной дороги. Ехать осенью мимо "Долины зайцев" и горы "Сампо" одно удовольствие.

На въезде в поселок стоит остановиться, чтобы выпить целебной воды и погулять среди туристов. Всё-таки санаторий – одна из главных достопримечательностей Карелии. Между прочим, первый российский курорт. И сегодня крайне популярный. Местным жителям, чтобы устроить отпуск в санатории, даже ездить никуда не надо. По соседству есть еще и несколько живописных озер, так что рыбалка, прогулки по лесу и походы за грибами и ягодами тоже прилагаются.

Жилой комплекс, о которой пойдет речь, называется "Райский уголок" и находится в стороне от туристической тропы – ни шума машин, ни сувенирных лотков с корзинками тут нет. "Райский уголок" в глубине поселка у самого леса, территория огорожена, и на ней есть собственные спортивные и детские площадки, зона отдыха для местных жителей и стоянка. Часть кирпичных таунхаусов – со встроенными гаражами.

Блокированные двухэтажные дома образуют небольшую уютную улочку. У каждого дома есть своё крыльцо и площадка с газоном на заднем дворе.

Внутри домов впечатляет не только планировка, но и высоченные потолки. Когда высота потолков под 3 метра, помещение становится вдвойне просторным. А из окон – вполне себе европейский пригород.

Кстати, про вид. Вот где он действительно захватывающий, так это из пятиэтажного дома, тоже входящего в состав жилого комплекса. Из окон двухкомнатной квартиры открывается лесная панорама всех цветов осени. Природа здесь – главная часть атмосферы и авторского замысла. При этом местным жителям не приходится жертвовать удобством городского жилья. А квартиры с отделкой избавят ещё и от хлопот с ремонтом.

Работу можно тоже перевезти поближе к дому – как никогда актуально в 2020-м. В "Райском уголке" есть несколько помещений под офисы. И в этом же здании введено в эксплуатацию и сейчас свободно помещение под магазин – местные жители будут очень рады открытию.

"Райский уголок" – полноценный комфорт-класс и, очевидно, один из самых любимых проектов у застройщика. Дома полностью готовы к новоселью, и на выбор есть квартиры в пятиэтажном доме и свободные секции в блокированных домах с гаражами и без. Варианты планировок можно посмотреть на сайте "СФК": www.sfkrk.ru ООО "Строительно-финансовая компания" за 20 лет на рынке недвижимости успешно реализовала более 200 тысяч квадратных метров жилья, а это больше 10 тысяч счастливых новоселов! А за качество объектов отвечает опытный и надежный генподрядчик – АО "Специализированный застройщик Строительное предприятие №1". Одна из ведущих строительных организаций в республике, с опытом строительства 57 лет.

Группа ВК: vk.com/sfk_karelia
Instagram: sfk_karelia

За подробностями добро пожаловать  в офис компании на ул. Мурманскую, 26-а. О своем визите лучше предупредить заранее по телефону: 8 (8142) 44-55-55.

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