«Жизнь важнее скорости», - напомнили водителям на трассе в Карелии

На полосе отвода федеральной трассы в Кондопожском районе были установлены конструкции с призывом к безопасному вождению.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола», в Карелии устанавливают конструкции с призывом к соблюдению безопасного режима вождения. Первые щиты уже появились на полосе отвода на трассе «Кола» в Кондопожском районе.

Внимание водителей привлекают как фразы: «Жизнь важнее скорости», «Твое внимание — чья-то жизнь», так и стилизованные изображение сердца и прерванной кардиограммы — электронной записи сигналов сердечного ритма.

Дизайн конструкций карельский дорожники почерпнули у коллег из ФКУ «Алтай». В скором времени подобные щиты появятся на пяти участках трассы «Кола» и четырех участках автодороги «Сортавала» в Карелии.

По статистике, большинство аварий на федеральных трассах Карелии и Мурманской области — результат грубых нарушений ПДД, а также утомленного состояния водителей. Профилактика таких нарушений — одно из важных направлений деятельности федеральных дорожников.

Вдоль трасс размещаются билборды, напоминающие о соблюдении скоростного режима, на дороги наносятся шумовые полосы, специалисты ФКУ Упрдор «Кола» вместе с сотрудниками ГИБДД организуют на федеральных трассах акции, объясняя участникам движения правила безопасности.