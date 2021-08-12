Жизни 806 россиян забрал коронавирус за последние сутки

Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались более 170 тысяч жителей России, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России было выявлено 20 765 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 788 (8,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 621 601 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 899 917.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 15 601 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 171 305. За прошедшие сутки скончались 806 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 172,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 404 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 августа остаются 1 252 061 человек.