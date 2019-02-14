ЖК "Гринпарк": большой выбор квартир по оптимальным ценам, благоприятный район, комфортные условия

Ульяновск является одним из самых привлекательных городов России. Он отличается благоприятными климатическими условиями.

Город располагается на двух берегах реки Волги и находится рядом с лесными массивами. В большом количестве представлены культурно-исторические памятники, и, одновременно, в районе активно развивается промышленное производство. Этот приволжский город ярко выделяется своей стремительно растущей инфраструктурой.

Комфортабельный микрорайон, удобное расположение

Предлагаем познакомиться с новым микрорайоном на берегу Волги в Ульяновске. ЖК "Greenпарк" представляет собой сочетание классического и современного стиля построек. Это тот вариант, в основе которого заложено соединение преимуществ загородной и городской жизни. Застройщик сам осуществляет продажу 1-5 комнатных квартир в Ульяновске, выполненных в соответствии со всеми современными требованиями к комфортному жилью. Планируется возвести 16 кирпичных домов. В настоящее время возведено и сдано в эксплуатацию 8 домов и активно строятся еще 6. Все объекты

построены из качественных безопасных строительных материалов,

новостройки в Ульяновске в ЖК Greenпарк выполнены с применением современных инженерных технологий,

имеют надежную систему коммуникаций (продумано индивидуальное газовое отопление, водо- и электроснабжение, создана оптоволоконная и телевизионная система, предусмотрена система безопасности)

имеют разное планировочное решение: панорамное остекление, окна в ванных комнатах в торцевых квартирах, гардеробные и просторные кухни.

Выгодные условия, хорошие предложения

ЖК Гринпарк является микрорайоном малоэтажных домов – 4 этажа или 4 этажа и мансардный этаж. Фасады выполнены в тёплых тонах, дома располагаются на комфортном расстоянии друг от друга. На территории находится целый комплекс взаимосвязанных между собой площадок, которые полностью оборудованы для самого разного назначения: для прогулки с детьми в свободное время, для занятий спортом, для парковки автомобилей.

ЖК "Greenпарк" имеет удачное расположение. Рядом находится берег реки Волги, имеется доступное транспортное обеспечение, располагаются детские сады и школы. Каждый покупатель может выбрать для себя наиболее понравившейся вариант квартиры, а также сделать заказ на её ремонт. Купить квартиру от застройщика – значит получить качественное жилое помещение по оптимальной цене. Застройщик – строительная компания "Премьера" заботится о своих клиентах и создаёт комфортное жильё, в котором будет приятно жить для любого человека. Купите квартиру в Ульяновске в "городе на природе" ЖК "Greenпарк" и воплотите свою мечту о комфортном и качественном жилье!

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