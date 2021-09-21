Журналистам объяснили, почему судья в Петрозаводске закрыла процесс по «делу Боднарчука»

Представители СМИ получили ответ на жалобу на ограничения своих прав со стороны работников Петрозаводского городского суда.

Восьмого сентября судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева не пустила прессу в зал, где проходило первое заседание по делу экс-спикера горсовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в преступлениях коррупционной направленности. Процесс по «делу Боднарчука» формально является открытым, но фактически его с самого начала закрыли от глаз общественности, объяснив свои действия необходимостью соблюдать правила безопасности во время пандемии.

Репортеры получили ответ из суда, пропитанный смесью бюрократизма и абсурда. Так, работники СМИ узнали, что судебный процесс может быть открытым и закрытым одновременно. А запрет присутствовать в зале заседаний для всех без исключения журналистов является попыткой обеспечить равенство всех изданий в доступе к информации.

Суд фактически объяснил работникам медиа, что его помещения не подходят для работы в период коронавирусной пандемии, а значит, — доступ на процессы может быть закрыт и впредь.

Подробнее читайте в материале «Как Петрозаводский суд «короной» накрылся».