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Журналистам объяснили, почему судья в Петрозаводске закрыла процесс по «делу Боднарчука»

Новости. Общество
16:38, 25 Сентября 2021
фото: коллаж: © «Столица на Онего»

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Представители СМИ получили ответ на жалобу на ограничения своих прав со стороны работников Петрозаводского городского суда.

Восьмого сентября судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева не пустила прессу в зал, где проходило первое заседание по делу экс-спикера горсовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в преступлениях коррупционной направленности. Процесс по «делу Боднарчука» формально является открытым, но фактически его с самого начала закрыли от глаз общественности, объяснив свои действия необходимостью соблюдать правила безопасности во время пандемии.

Репортеры получили ответ из суда, пропитанный смесью бюрократизма и абсурда. Так, работники СМИ узнали, что судебный процесс может быть открытым и закрытым одновременно. А запрет присутствовать в зале заседаний для всех без исключения журналистов является попыткой обеспечить равенство всех изданий в доступе к информации.

Суд фактически объяснил работникам медиа, что его помещения не подходят для работы в период коронавирусной пандемии, а значит, — доступ на процессы может быть закрыт и впредь.

Подробнее читайте в материале «Как Петрозаводский суд «короной» накрылся».

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