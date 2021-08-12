Жуткие кадры: в центре Петрозаводска сбили велосипедиста

От удара велосипедист отлетел на несколько метров, на месте работала «скорая».

Авария с участием велосипедиста произошла в Петрозаводске на улице Кирова в районе пересечения с улицей Еремеева. Информация об этом была опубликована в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Момент аварии был зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк», а также на видеорегистратор свидетеля.

Велосипедист, судя по видео, ехал по тротуару улицы Кирова в сторону центра. Он пересек нерегулируемый пешеходный переход на улице Еремеева, а затем выехал на также нерегулируемый пешеходный переход на улице Кирова. Все это велосипедист делал без остановки, не спешиваясь.

В момент движения по переходу черех улицу Кирова в него врезался легковой автомобиль, двигавшийся в сторону центра.

Авария случилась сегодня, 12 августа, в 19.58 вечера.

По предварительной информации, велосипедист был травмирован в результате ДТП.