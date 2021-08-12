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Жуткие кадры: в центре Петрозаводска сбили велосипедиста

Новости. Происшествия
06:40, 13 Августа 2021

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От удара велосипедист отлетел на несколько метров, на месте работала «скорая».

Авария с участием велосипедиста произошла в Петрозаводске на улице Кирова в районе пересечения с улицей Еремеева. Информация об этом была опубликована в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Момент аварии был зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк», а также на видеорегистратор свидетеля.

Велосипедист, судя по видео, ехал по тротуару улицы Кирова в сторону центра. Он пересек нерегулируемый пешеходный переход на улице Еремеева, а затем выехал на также нерегулируемый пешеходный переход на улице Кирова. Все это велосипедист делал без остановки, не спешиваясь.

В момент движения по переходу черех улицу Кирова в него врезался легковой автомобиль, двигавшийся в сторону центра.

Авария случилась сегодня, 12 августа, в 19.58 вечера.
По предварительной информации, велосипедист был травмирован в результате ДТП.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-08-13 08:53:22
Нехорошо, конечно злорадствовать. Выздоровления ему. Но может это научит идиотов, что ездят по переходам, а не спшиваются.
David.
2021-08-13 08:23:51
Естественный отбор в действии! Сказочный д....б! :)
asusls
2021-08-13 08:04:29
Велосипедист вроде взрослый человек, но при этом глупее ребенка.
бюджет
2021-08-13 07:45:31
На велике нарушил сразу ДВА пункта ПДД: 4.5, 24.8. Все убытки за его счет, плюс штраф.
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