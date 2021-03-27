Зима не отступает: 29 марта в Карелии пройдет дождь со снегом

О погоде на понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 29 марта будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 0, +2°С, днем потеплеет до +6, +8°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до +1, -4°С, днем воздух прогреется до +3, +8°С.