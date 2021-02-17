Зима не отступает - в пятницу в Карелии будет морозно

О погоде на 19 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью -20, -22°С, днем -15, -17°С. Атмосферное давление будет слабо меняться.

По Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный слабый.

Ночная температура воздуха составит -19, -24°С, местами похолодает до -30°С, днем потеплеет до -11, -16°С, местами до -22°С.