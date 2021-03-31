Зима не спешит отступать: этой ночью в Карелии местами может похолодать до -8°С

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на пятницу, 2 апреля.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +4, +6°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура ночью 0, -5°С, местами опустится до -8°С, днем +1, +6°С.