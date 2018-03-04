Зимняя погода сохранится в Карелии 5 марта

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О погоде на 5 марта в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в понедельник 5 марта будет переменная облачность. Ночью возможен небольшой снег.
Ветер северо-восточный, северный, ночью слабый, днем умеренный.
Температура ночью -15, -17, днем -8, -10 градусов.
В районах Карелии также ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег.
Ветер северо-восточный, северный умеренный.
Ночная температура составит -14, -19, при прояснениях по северной половине Карелии похолодает до -27. Днем ожидается -7, -12, местами -4,-6 градусов.
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