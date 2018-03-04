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Новости. Погода
17:00, 04 Марта 2018
фото: ФОТО: krasfun.ru

Зимняя погода сохранится в Карелии 5 марта

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О погоде на 5 марта в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в понедельник 5 марта будет переменная облачность. Ночью возможен небольшой снег.

Ветер северо-восточный, северный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура ночью -15, -17, днем -8, -10 градусов.

В районах Карелии также ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег.

Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Ночная температура составит -14, -19, при прояснениях по северной половине Карелии похолодает до -27. Днем ожидается -7, -12, местами -4,-6 градусов.

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