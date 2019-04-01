Зюганов: Со мной судятся олигархия и "Единая Россия"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал судебный процесс по иску Олега Дерипаски после высказываний о "Русале".

"На 11 апреля назначено очередное заседание суда по иску Дерипаски ко мне, - написал Зюганов на своей странице в "ВКонтакте". – Скажу следующее: мне не привыкать судиться. Но со мной судится не Дерипаска. Со мной судятся олигархия и "Единая Россия". В любом случае я это дело выиграю. Если же вопреки здравому смыслу и справедливости мне присудят выплатить миллион, тогда я соберу несколько ведер мелочью и высыплю им на порог. Будут до Нового года копейки считать".

На сайте КПРФ сообщается, что в исковых требованиях Дерипаска просит суд взыскать с Геннадия зюганова 1 миллион рублей за оскорбительное и недопустимое высказывание в отношении деятельности предпринимателя, произнесенное Зюгановым на пленарном заседании Госдумы 9 января. Тогда политик назвал алюминиевый бизнес предпринимателя "аферой и преступлением".

По мнению защиты Зюганова, целью высказывания являлось не оскорбление Дерипаски, а инициирование парламентского расследования в отношении определенных обстоятельств его деятельности.