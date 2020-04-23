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Злоумышленник украл дрель у ТСЖ в Петрозаводске

Новости. Криминал
10:34, 24 Апреля 2020
фото: © Pixabay
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В полицию поступило заявление от руководителя одного из ТСЖ, сообщили в МВД.

Руководитель товарищества собственников жилья в микрорайоне Пятый поселок рассказал, что с чердака дома была похищена дрель за 4 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 39-летнего подозреваемого. Он сообщил полицейским, что ранее уже бывал в подъезде и в тот день зашел в дом вместе с жильцами. Поднялся на девятый этаж, подошел к металлической двери, ведущей на чердак, и снял ее с петель.

Из помещения злоумышленник похитил дрель. Позднее продал ее в магазин бывших в употреблении товаров за 800 рублей. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске мужчина украл у коллеги дрель.

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