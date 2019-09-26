Злоумышленник украл из ангара в Карелии более 7 тонн запчастей

Ранее житель Костомукши был работником организации и знал, что крыша ангара в одном из мест продавлена, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление о краже. С территории организации из ангара, в котором хранились запчасти от тракторов и автомобилей проникли неизвестные и похитили более 7 тонн металлических изделий. Ущерб составил более 70 тысяч рублей.

Оперативники установили, что к краже причастен 32-летний житель Костомукши. Поэтому, приехав на машине, он проник внутрь, похитил запчасти и вынес их через дверь.



Похищенное подозреваемый сбыл в пункт приема черного металлолома.

Возбуждено уголовное дело.