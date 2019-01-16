Злоумышленники в Карелии подготовили свой автомобиль к зиме за счет дачника-пенсионера

В Кондопожском районе 21-летний и двое 16-летних местных жителей обворовывали дачи, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции по Кондопожскому району установили подозреваемых в краже из хозяйственной постройки в одном из дачных кооперативов.

Ими оказались ранее судимые 21-летний и 16-летний ранее судимые молодые люди. В настоящее время установлена их причастность еще к пяти аналогичным кражам. Хозяин имущества, 60-летний житель административного центра, узнал о происшествии от полицейских, так как в зимнее время не ездит на свой дачный участок.

По версии следствия, в начале декабря жители Карелии взломали замок на хозяйственной постройке, похитили электрогенератор, канистры с бензином, автомобильные колеса. Ущерб превысил 50 тысяч рублей. Впоследствии граждане сдали часть похищенного в пункт приёма металла. Похищенные колеса они поставили на свой автомобиль.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.