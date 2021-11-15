Злоумышленники в Карелии успели выпить и съесть украденное до приезда полиции

Уголовное преступление и три мелких хищения пресечены вневедомственной охраной Росгвардии, сообщили в ведомстве.

В Кондопоге группа задержания районного отдела вневедомственной охраны передала в уголовный розыск органов внутренних дел 32-летнего гражданина, который пытался вынести из торгового зала алкогольную продукцию на сумму порядка 3000 рублей.

Также хищения спиртосодержащей продукции, но с меньшим ущербом, зарегистрированы в Петрозаводске, Кеми и Сегеже — здесь злоумышленник оказался единственным, кто, помимо спиртного, выбрал «закуску». Гражданин успел выпить часть содержимого бутылки до того, как был задержан. Ему, помимо хищения, вменяется порча товара.