890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Яндекс": На улицах Петрозаводска много людей 5
16.04.2020 15:10
Коммуналка, страховка, кредит – не выходи из дома
Новое
Сегодня 09:16
Путин перенес парад Победы и шествие "Бессмертного полка" 2
16.04.2020 18:56
"Введение талонов – конечно, это глупость" 7
16.04.2020 15:21
Четыре города в Карелии закрыты на въезд из-за коронавируса 1
Новое
Сегодня 08:57

Злоумышленница из Норильска лишила пожилую петрозаводчанку наследства

Новости. Криминал
09:25, 17 Апреля 2020
фото: © pixabay.com/
Загрузка...

Инцидент произошел в 2017 году, сообщили в МВД Норильска.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 64-летней женщины, присвоившей 850 тысяч рублей знакомой.

В октябре 2018 года в полицию Петрозаводска поступило заявление от местной жительницы 1931 года рождения (сейчас женщине 89 лет – прим. ред.) о том, что ее знакомая присвоила деньги.

Как выяснили полицейские, заявительница вступила в наследство на имущество, принадлежащее ее покойному сыну, которое находилось в Норильске. В ноябре 2016 года 64-летняя приятельница из Норильска приехала в Петрозаводск и предложила пенсионерке помощь в продаже квартиры. После чего потерпевшая согласилась и оформила доверенность на продажу.

В ноябре 2017 года подозреваемая продала квартиру за 850 тысяч рублей и забрала деньги себе.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее пенсионерка из Петрозаводска перевела мошенникам более полумиллиона рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.04.2020, 12:00
В Карелии 16 человек умерли от внебольничной пневмонии менее чем за две недели
14.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил режим самоизоляции
13.04.2020, 09:52
Четвертый заболевший коронавирусом выявлен в Карелии
11.04.2020, 21:41
В Карелии подтвердился третий случай заражения коронавирусом
12.04.2020, 11:33
Из-за большого круга контактов заболевшей коронавирусом в Сегеже вводится особо жесткий контроль за самоизоляцией
11.04.2020, 11:44
Глава Минздрава опубликовал карту распространения коронавируса в Карелии

Аналитика

16.04.2020 10:36
Обществоведение
Совхоз в Видлице – территория отчаяния 2
Собственник и власти Карелии считают сохранение сельхозпредприятия в селе Видлица Олонецкого района целесообразным, но работники ООО "Видлица Агро" об этом ничего не знают.
"Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть" 15
15.04.2020 13:31
Не до жиру 18
14.04.2020 11:38
"Произойдет эффект домино" 13
13.04.2020 16:50
Матвеев вину не признает 6
13.04.2020 15:30
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:20
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
От заболеваний спины и суставов, детских болячек, гинекологических проблем не отмахнёшься и не запрёшься дома.
Коммуналка, страховка, кредит – не выходи из дома
Сегодня 09:16
С одним фельдшером и без лекарств 4
08.04.2020 13:03
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»