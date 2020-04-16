Злоумышленница из Норильска лишила пожилую петрозаводчанку наследства

Инцидент произошел в 2017 году, сообщили в МВД Норильска.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 64-летней женщины, присвоившей 850 тысяч рублей знакомой.

В октябре 2018 года в полицию Петрозаводска поступило заявление от местной жительницы 1931 года рождения (сейчас женщине 89 лет – прим. ред.) о том, что ее знакомая присвоила деньги.



Как выяснили полицейские, заявительница вступила в наследство на имущество, принадлежащее ее покойному сыну, которое находилось в Норильске. В ноябре 2016 года 64-летняя приятельница из Норильска приехала в Петрозаводск и предложила пенсионерке помощь в продаже квартиры. После чего потерпевшая согласилась и оформила доверенность на продажу.

В ноябре 2017 года подозреваемая продала квартиру за 850 тысяч рублей и забрала деньги себе.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее пенсионерка из Петрозаводска перевела мошенникам более полумиллиона рублей.