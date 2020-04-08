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Злоумышленница попалась на краже блузок в гипермаркете Петрозаводска

Новости. Происшествия
17:20, 08 Апреля 2020
фото: © dreamstime.com
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Инцидент произошел 6 апреля в Петрозаводске, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В одном из гипермаркетов города сработала сигнализация. Работник торгового заведения указал на женщину, которая прошла мимо кассы с неоплаченным товаром.

Нарушительница спрятала в сумку две женские блузки, общая стоимость которых составила более двух тысяч рублей.

Злоумышленницу передали полиции. Ей грозит штраф или административный арест  за мелкое хищение.

Ранее меломан "устроил вечеринку" работникам гипермаркета в Петрозаводске.

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Комментарии

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кир
2020-04-08 18:04:57
Какая баба не хочет красивую блузку? Наказывать не надо, блузки оставить ей. Погасить ущерб на дезинфекции подъездов.
Творчески и с любовью надо подходить к проблемам. :)
Гость
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