Злоумышленница попалась на краже блузок в гипермаркете Петрозаводска

Инцидент произошел 6 апреля в Петрозаводске, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В одном из гипермаркетов города сработала сигнализация. Работник торгового заведения указал на женщину, которая прошла мимо кассы с неоплаченным товаром.
Нарушительница спрятала в сумку две женские блузки, общая стоимость которых составила более двух тысяч рублей.
Злоумышленницу передали полиции. Ей грозит штраф или административный арест за мелкое хищение.
Ранее меломан "устроил вечеринку" работникам гипермаркета в Петрозаводске.
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