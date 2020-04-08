Злоумышленница попалась на краже блузок в гипермаркете Петрозаводска

Инцидент произошел 6 апреля в Петрозаводске, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В одном из гипермаркетов города сработала сигнализация. Работник торгового заведения указал на женщину, которая прошла мимо кассы с неоплаченным товаром.



Нарушительница спрятала в сумку две женские блузки, общая стоимость которых составила более двух тысяч рублей.

Злоумышленницу передали полиции. Ей грозит штраф или административный арест за мелкое хищение.

Ранее меломан "устроил вечеринку" работникам гипермаркета в Петрозаводске.