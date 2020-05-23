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"Знаете, каков главный результат борьбы с коронавирусом в нашей стране?"

Новости. Общество
15:30, 24 Мая 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Известный карельский предприниматель Александр Лукьянов о том, переживет ли бизнес карантин и что останется на выходе.

"Настроения в предпринимательской среде очень разные сейчас. В бизнесе есть тяжеловесы, которые никогда не станут публично высказываться. Они привыкли дружить с властью, решать свои проблемы кулуарно, поэтому никогда не станут высовываться – они сидят и не напрягаются, хотя понятно, что и им нелегко. Есть предприниматели средней руки, типа меня, которые с 90-х годов научились переживать любые потрясения. Даже если нам не помогают, мы барахтаемся и возрождаемся сами. И есть мелкие ИП, которые появляются и исчезают без всякого коронавируса, они в бесконечной ротации", - сказал Александр Лукьянов.

"Знаете, каков главный результат борьбы с коронавирусом в нашей стране? Прибили весь патриотизм, который у народа начал складываться. Огромные силы и средства в последние годы тратились на то, чтобы вызвать у граждан чувство гордости за свою страну, и такое чувство, действительно, начало формироваться, особенно у молодого поколения. И что теперь? Теперь все поняли, что от родины, от государства ждать нечего. И те же молодые люди поедут учиться и работать за границу, в лучшем случае, – пойдут в полицию или на другую госслужбу, но никак не станут предпринимателями в родном городе. И уж точно не поедут работать в поля, как "нормальные мужики", - сказал Александр Лукьянов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2020-05-24 17:13:27
Есть пердприниматели, которые умыкнули в 90х под общее доверие частичку Союза, и теперь почему-то считают себя предпринимателями, хотя тут совсем другое слово уместно - и для мелких, типа Лукьянова, и для покрупнее - более приближенных к котонандову и прочих за столиком, с которого Лукьянов подошвы джо подает, вот теперь пусть и сам жует эти жилы среднего рогатого скота...
ПлачУ и ПлАчу
2020-05-24 17:09:20
Покажи, Лукьянов, как мужик, - себя в полях!
кир
2020-05-24 17:14:51
ПлачУ и ПлАчу, вот именно!
Изя
2020-05-24 16:16:27
Народ загнали в беспросветное дерьмо , не иначе .
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