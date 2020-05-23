Известный карельский предприниматель Александр Лукьянов о том, переживет ли бизнес карантин и что останется на выходе.

"Настроения в предпринимательской среде очень разные сейчас. В бизнесе есть тяжеловесы, которые никогда не станут публично высказываться. Они привыкли дружить с властью, решать свои проблемы кулуарно, поэтому никогда не станут высовываться – они сидят и не напрягаются, хотя понятно, что и им нелегко. Есть предприниматели средней руки, типа меня, которые с 90-х годов научились переживать любые потрясения. Даже если нам не помогают, мы барахтаемся и возрождаемся сами. И есть мелкие ИП, которые появляются и исчезают без всякого коронавируса, они в бесконечной ротации", - сказал Александр Лукьянов.

"Знаете, каков главный результат борьбы с коронавирусом в нашей стране? Прибили весь патриотизм, который у народа начал складываться. Огромные силы и средства в последние годы тратились на то, чтобы вызвать у граждан чувство гордости за свою страну, и такое чувство, действительно, начало формироваться, особенно у молодого поколения. И что теперь? Теперь все поняли, что от родины, от государства ждать нечего. И те же молодые люди поедут учиться и работать за границу, в лучшем случае, – пойдут в полицию или на другую госслужбу, но никак не станут предпринимателями в родном городе. И уж точно не поедут работать в поля, как "нормальные мужики", - сказал Александр Лукьянов.

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