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Реставраторов стали готовить в Петрозаводском техникуме городского хозяйства

Новости. Экономика
18:30, 15 Июля 2021
фото: © Техникум Городского Хозяйства

В Петрозаводском техникуме городского хозяйства разработали абсолютно новую компетенцию по стандартам Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» «Реставрация памятников деревянного зодчества».

Компетенция создана во взаимодействии с Музеем-заповедником «Кижи» при поддержке правительства Карелии. Для этого были выделены значительные средства на ремонт помещений специализированной мастерской, приобретение необходимого оборудования, инструментов, расходных материалов.

Кроме того, создание компетенции способствовало развитию образовательной программы по профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», в которую включен уникальный профессиональный модуль «Реставратор памятников деревянного зодчества».


© Кистерная Маргарита Васильевна

И вот первые результаты. Под руководством опытных кижских мастеров студенты-плотники прошли производственную практику во Всероссийском центре сохранения деревянного зодчества имени В. С. Рахманова. Впереди экзамен и реальная возможность получить квалификацию по соответствующей рабочей профессии.

Не отстали и мастера производственного обучения, которые стали участниками профессионального конкурса плотницкого мастерства «Без сучка, без задоринки». Вместе с ними на острове Кижи состязались плотники из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода.




© Кистерная Маргарита Васильевна
«Программа конкурса была очень насыщенной, все задания сложные и трудоемкие. Участвуя в состязании, мы получили очень хороший опыт работы плотницкими инструментами, опыт рубки чаши и вытесывания бруса. Очень ценным для нас было общение с опытными реставраторами, плотниками, мастерами своего дела, настоящими профессионалами», — рассказал старший мастер Сергей Петрович Королев.

Следует напомнить, что в 2021 году прием на обучение в техникум осуществляется на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов) за счет средств бюджета республики и на договорной основе.

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса располагается  благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение: https://ptgh.onego.ru/abiturientam/

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