Реставраторов стали готовить в Петрозаводском техникуме городского хозяйства

В Петрозаводском техникуме городского хозяйства разработали абсолютно новую компетенцию по стандартам Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» «Реставрация памятников деревянного зодчества».
Компетенция создана во взаимодействии с Музеем-заповедником «Кижи» при поддержке правительства Карелии. Для этого были выделены значительные средства на ремонт помещений специализированной мастерской, приобретение необходимого оборудования, инструментов, расходных материалов.
Кроме того, создание компетенции способствовало развитию образовательной программы по профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», в которую включен уникальный профессиональный модуль «Реставратор памятников деревянного зодчества».
И вот первые результаты. Под руководством опытных кижских мастеров студенты-плотники прошли производственную практику во Всероссийском центре сохранения деревянного зодчества имени В. С. Рахманова. Впереди экзамен и реальная возможность получить квалификацию по соответствующей рабочей профессии.
Не отстали и мастера производственного обучения, которые стали участниками профессионального конкурса плотницкого мастерства «Без сучка, без задоринки». Вместе с ними на острове Кижи состязались плотники из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода.
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