Знаменитому финскому волку сделали невесту

В Йоэнсуу появилась статуя волчихи в свадебном платье.

В финском Йоэнсуу на минувшей неделе открыли статую волчихи, сообщает Yle.fi.

Волчиха одета в свадебное платье. Получается, что знаменитому волку сделали невесту. Авторы бронзовой волчихи Eija Hänninen и Henna Heiskanen, те же, что создали волка.

Находится новый арт-объект в центре Йоэнсуу, рядом со скульптурой волка.