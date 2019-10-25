Знаменитому финскому волку сделали невесту

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В Йоэнсуу появилась статуя волчихи в свадебном платье.
В финском Йоэнсуу на минувшей неделе открыли статую волчихи, сообщает Yle.fi.
Волчиха одета в свадебное платье. Получается, что знаменитому волку сделали невесту. Авторы бронзовой волчихи Eija Hänninen и Henna Heiskanen, те же, что создали волка.
Находится новый арт-объект в центре Йоэнсуу, рядом со скульптурой волка.
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