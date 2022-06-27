Золотым медалистам и 100-балльникам в Карелии выделят по 5 тысяч рублей

В августе выпускники-отличники и 100-балльники получат по 5 тысяч рублей за каждое достижение.

В минувший понедельник, 27 июля, в Петровском Дворце чествовали более 300 выпускников с медалью «За особые успехи в учении» и 21 стобалльника.

Как отметили в правительстве региона, в сумме 200 баллов за высшие оценки по литературе и русскому языку набрала выпускница гимназии № 17 Полина Рутковская. Также среди выпускников, набравших 100 баллов, – Александр Ухов, отличившийся в знаниях по географии. Он закончил Петрозаводское президентское кадетское училище. 13 человек набрали высший балл по русскому языку, четверо – по истории, двое – по обществознанию.

«Верю, что их количество ещё увеличится – мы ожидаем результаты ЕГЭ по иностранным языкам и информатике, которые станут известны до 6 июля. Праздник собрал ребят из всех районов и городских округов Карелии. Их отличные результаты правительство республики отметило материальным поощрением – в августе выпускники-отличники и стобалльники получат по 5 тысяч рублей за каждое достижение», - пишет министр образования Карелии Роман Голубев на своей странице в соцсети.