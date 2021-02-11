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Зоозащитники в Петрозаводске просят помочь спасти собаку, которую нашли со страшной раной на голове (ФОТО)

Новости. Общество
16:55, 12 Февраля 2021
фото: Благотворительный фонд "Рекс"
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На Птицефабрике нашли собаку с жуткой раной на голове.

В минувший четверг, 11 февраля, на Птицефабрике девушка нашла собаку с ужасной раной головы и сообщила об этом в соцсетях. Зооволонтеры отвезли пса в Ветеринарный центр, пишут в паблике "Благотворительный фонд "Рекс".

"Собаке была сделана срочная операция, сейчас пёс находится на тёплой частной передержке, ему предстоит долгое лечение и восстановление. Мы будем бороться за его жизнь, состояние стабильно тяжёлое. Капельницы, специальное питание, лекарства. Это щенок, ему всего 7 месяцев", - говорится в сообщении Фонда.

Зоозащитники обращаются ко всем жителям Карелии с просьбой помочь спасти собаку.

Номер расчетного счета: 40703810125000000832

Наименование организации: БФ "РЕКС"

ИНН организации: 1001350426

Наименование банка: ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет: 30101810600000000673

БИК: 048602673

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