Зоозащитники в Петрозаводске просят помочь спасти собаку, которую нашли со страшной раной на голове (ФОТО)

На Птицефабрике нашли собаку с жуткой раной на голове.

В минувший четверг, 11 февраля, на Птицефабрике девушка нашла собаку с ужасной раной головы и сообщила об этом в соцсетях. Зооволонтеры отвезли пса в Ветеринарный центр, пишут в паблике "Благотворительный фонд "Рекс".

"Собаке была сделана срочная операция, сейчас пёс находится на тёплой частной передержке, ему предстоит долгое лечение и восстановление. Мы будем бороться за его жизнь, состояние стабильно тяжёлое. Капельницы, специальное питание, лекарства. Это щенок, ему всего 7 месяцев", - говорится в сообщении Фонда.

Зоозащитники обращаются ко всем жителям Карелии с просьбой помочь спасти собаку.

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