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Новости. Общество
18:00, 19 Июля 2018

Зоозащитники в Петрозаводске хотят стерилизовать 100 бездомных кошек, но у них пока нет денег

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Некоммерческая организация “Добродел”, занимающаяся помощью бездомным животным Петрозаводска, объявила сбор средств на программу стерилизации, которая поможет сократить рост численности бездомных животных на улицах города.

В рамках проекта зоозащитники планируют стерилизовать не менее 100 бездомных кошек в течение ближайшего года. Кроме того, все животные, ставшие участниками программы, пройдут медицинский осмотр, будут привиты от бешенства и обработаны от паразитов.

Для всех адаптированных кошек команда “Добродела” будет искать новых хозяев, дикие же животные будут возвращены обратно при условии наличия куратора, который будет о них заботиться.

По подсчетам зоозащитников, в Петрозаводске обитает около 800 бездомных кошек, которые уже к концу этого года родят более 2 тысяч котят. Более 1800 из них не доживут до следующего года. Единственный гуманный способ прекратить неконтролируемый рост численности бездомных животных и их массовую смертность - это стерилизация, именно поэтому проект “Добродела” очень важен для нашего города.

Информацию о сборе средств смотрите здесь.

 

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