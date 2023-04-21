Зорнякову нашли временную замену в Центре спортивной подготовки Карелии

Вместо Тимура Зорнякова Центром спортивной подготовки республики руководит Вадим Гришунин.

Как пишет «МК в Карелии», в Центре спортивной подготовки назначен временно исполняющий обязанности руководителя Вадим Гришунин. Он был первым заместителем Тимура Зорнякова, который до сентября уехал на работу на новые территории.

Ранее сообщалось, 5 июля, в спортивный центр «Акватика», где расположен один из офисов ЦСП, нагрянули сотрудники Управления ФСБ по Карелии. Они изъяли документы.

Подробнее читайте здесь.