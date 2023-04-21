Зорнякову нашли временную замену в Центре спортивной подготовки Карелии

Вместо Тимура Зорнякова Центром спортивной подготовки республики руководит Вадим Гришунин.
Как пишет «МК в Карелии», в Центре спортивной подготовки назначен временно исполняющий обязанности руководителя Вадим Гришунин. Он был первым заместителем Тимура Зорнякова, который до сентября уехал на работу на новые территории.
Ранее сообщалось, 5 июля, в спортивный центр «Акватика», где расположен один из офисов ЦСП, нагрянули сотрудники Управления ФСБ по Карелии. Они изъяли документы.
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