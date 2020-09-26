Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Нива" врезалась в грузовик на трассе в Карелии 7
Сегодня 09:50
Иномарка сбила 12-летнего мальчика в Петрозаводске 1
Сегодня 09:28
Новый асфальт положили на старый при благоустройстве тротуара в центре Петрозаводска 9
Сегодня 14:03
Петрозаводск попрощается с разбившимся мотоциклистом-инструктором в среду
Сегодня 08:41
Женщина нашла простой способ увеличить ягодицы с помощью подручных средств 3
26.09.2020 21:40

Зубные протезы отца Майкла Джексона продали на аукционе

Новости. Общество
20:40, 27 Сентября 2020
фото: Benoit Tessier / Reuters
Загрузка...

Кроме зубных протезов, на продажу были выставлены 60 предметов из коллекции отца американского поп-певца Майкла Джексона Джо Джексона, в том числе тапочки, серебряная куртка и подписанные фотографии.

Зубные протезы отца американского поп-певца Майкла Джексона были проданы на аукционе, стартовая цена лота составляла 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей), пишет "Лента.ру" со ссылкой The Mirror.

Кроме того, на аукционе была представлена капельница со следами крови певца, которая использовалась в последние дни его жизни. Родственники Майкла Джексона уверяют, что она была у него в руке в момент смерти, и на ней еще осталась ДНК исполнителя.

Ранее участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян-Уэст подарила дочери куртку американского певца Майкла Джексона стоимостью 65,6 тысячи долларов (четыре миллиона рублей). По информации компании "Метриум", примерно по такой же цене продается самая дешевая квартира в московской новостройке.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
24.09.2020, 10:11
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)
20.09.2020, 12:08
Водитель, совершивший смертельное ДТП с двумя жертвами в Петрозаводске, продолжает скрываться
25.09.2020, 07:50
Появились новые кадры гибели мотоциклиста в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

25.09.2020 09:30
Обществоведение
Льготная ипотека – главное успеть
Почему сейчас оптимальное время для покупки недвижимости в ипотеку.
Соцпакет может оградить от бед 2
24.09.2020 10:15
Нашла коса на камень 4
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 15
17.09.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»