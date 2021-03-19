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Звезда кино для взрослых приготовила борщ и восхитила россиян

Новости. Общество
23:30, 19 Марта 2021
фото: youtube.com / Sasha Grey / скриншот видео
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Стримерша и писательница Саша Грей, ранее снимавшаяся в кино для взрослых, опубликовала видео, в котором приготовила борщ.

Ролик выложен на ее YouTube-канале. В комментариях россиян восхитило, что американка решила приготовить традиционное блюдо. Об этом сообщает Лента.ру.

Бывшая порнозвезда записала ролик на кухне дома. Для приготовления супа она использовала все стандартные ингредиенты борща, однако совершила несколько изменений и дополнений в процессе приготовления. Например, она решила более мелко нарезать мясо и добавить томатную пасту.

В тарелку с готовым супом она добавила сметану и кориандр. Грей осталась довольна получившимся блюдом. Она отметила, что у супа немного поменялся вкус из-за изменений, внесенных в рецепт. По мнению порнозвезды, борщ стал более нежным.

Грей также рассказала, что очень хотела бы в прикуску к супу нарезать черный хлеб, но посетовала, что в США его крайне тяжело найти. "Бородинский, да. Я находила его всего в паре магазинов, но вкус совсем не тот. Здесь в него добавляют сахар, он слишком сладкий. Совершенно не тот вкус", — пояснила писательница.

В комментариях многие положительно оценили кулинарные способности Грей и ее выбор супа. louis Glagov посчитал, что это "контент, который мы заслуживаем". "В тот момент как в кастрюле начало жариться мясо, я понял, что это будет чертовски интересная альтернативная версия борща", — написал Алексей Царев. "Смотрел Сашу в 2010-м, смотрю и сейчас!" — отметил SilverPlatinum, шутливо намекая на популярность порно с участием Грей среди россиян. Об этом же вспомнил и Vadim Sulimov: "Блин! Скажи мне 10 лет назад, что я буду сидеть на ютубе и смотреть как Саша Грей готовит борщ". Daredevil Netflix, в свою очередь, попросил стримершу в будущем приготовить щи.

Саша Грей начала карьеру в порно в 18-летнем возрасте. Она становилась победительницей многих престижных в индустрии премий. В 2011 году американка объявила об уходе из порно. С того момента Грей написала несколько книг, а также занималась общественной деятельностью. Она также регулярно проводит игровые стримы на Twitch.

В копилке Грей множество наград порноиндустрии. Она завоевала несколько премий AVN Award, в том числе в категориях "Лучшая секс-сцена с тремя актерами", "Лучшая сцена орального секса" и "Исполнительница года".

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