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Звезда российской эстрады Татьяна Буланова наловила рыбы в Карелии

Новости. Общество
10:24, 29 Января 2021
фото: © www.instagram.com/buslya
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Звезда 90-х Татьяна Буланова и бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров рассказали в Инстаграме, как они рыбачили в Карелии.

В аккаунтах Булановой и Быстрова появились фото с зимней рыбалки в Карелии.

На странице певицы Татьяны Булановой появилась совместная фотография с футболистом Владимир Быстровым, на которой они лежат на снегу, рядом с кучей рыбы. В комментарии к фото Буланова подписала "Наш улов!"

На странице Быстрова опубликована его фотография с зимней рыбалки с подписью "Рыбаки" и геолокацией: Медвежьегорск, Карелия, Россия.

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Комментарии

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User
2021-01-29 11:09:20
Зачетно поймали.
кир
2021-01-29 11:00:23
Пофиг их тряпки и куклы.
Ваня
2021-01-29 10:47:11
Вот энто молодец .
Гость
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