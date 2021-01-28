Звезда российской эстрады Татьяна Буланова наловила рыбы в Карелии

Звезда 90-х Татьяна Буланова и бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров рассказали в Инстаграме, как они рыбачили в Карелии.

В аккаунтах Булановой и Быстрова появились фото с зимней рыбалки в Карелии.

На странице певицы Татьяны Булановой появилась совместная фотография с футболистом Владимир Быстровым, на которой они лежат на снегу, рядом с кучей рыбы. В комментарии к фото Буланова подписала "Наш улов!"

На странице Быстрова опубликована его фотография с зимней рыбалки с подписью "Рыбаки" и геолокацией: Медвежьегорск, Карелия, Россия.