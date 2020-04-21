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Звезду Comedy Woman заподозрили в удалении ребер (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
19:10, 21 Апреля 2020
фото: © instagram.com/inadenka
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Надежда Сысоева взбудоражила поклонников пикантным снимком в купальнике.

Надежда, как и большинство россиян, соблюдает самоизоляцию. На карантине актриса вспомнила январский отдых в Таиланде и поделилась с фанатами откровенным кадром в бикини телесного оттенка, пишет Cosmopolitan.

Артистка продемонстрировала плоский живот и осиную талию.

"Мне снится море!", – подписала фото Сысоева.

Снимок артистки вызвал бурную реакцию фолловеров. Одни засыпали Надежду комплиментами, а другие снова высказали мнение о ее худобе. 

"Зачем удалила ребра?", – спросил мужчина.

"Я втянула!", – заявила Надежда с иронией.

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