Звезду Comedy Woman заподозрили в удалении ребер (ФОТО)

Надежда Сысоева взбудоражила поклонников пикантным снимком в купальнике.

Надежда, как и большинство россиян, соблюдает самоизоляцию. На карантине актриса вспомнила январский отдых в Таиланде и поделилась с фанатами откровенным кадром в бикини телесного оттенка, пишет Cosmopolitan.

Артистка продемонстрировала плоский живот и осиную талию.



"Мне снится море!", – подписала фото Сысоева.

Снимок артистки вызвал бурную реакцию фолловеров. Одни засыпали Надежду комплиментами, а другие снова высказали мнение о ее худобе.

"Зачем удалила ребра?", – спросил мужчина.



"Я втянула!", – заявила Надежда с иронией.