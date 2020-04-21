Звезду Comedy Woman заподозрили в удалении ребер (ФОТО)

Надежда Сысоева взбудоражила поклонников пикантным снимком в купальнике.
Надежда, как и большинство россиян, соблюдает самоизоляцию. На карантине актриса вспомнила январский отдых в Таиланде и поделилась с фанатами откровенным кадром в бикини телесного оттенка, пишет Cosmopolitan.
Артистка продемонстрировала плоский живот и осиную талию.
"Мне снится море!", – подписала фото Сысоева.
Снимок артистки вызвал бурную реакцию фолловеров. Одни засыпали Надежду комплиментами, а другие снова высказали мнение о ее худобе.
"Зачем удалила ребра?", – спросил мужчина.
"Я втянула!", – заявила Надежда с иронией.
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