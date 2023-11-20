Звезды мировой оперы приедут на ОпераVitа в Петрозаводск

Декабрь в Музыкальном театре Карелии начнется юбилейным фестивалем ОпераVitа.

Фестиваль ОпераVitа (12+) соберет в столице Карелии известных солистов. Так, спустя два года в Петрозаводске вновь выступит Владислав Сулимский. Солист Мариинского театра, обладающий выдающимся голосом и артистическим даром, известен во всем мире. Театры Европы и Америки, Большой театр, ведущие оперные фестивали считают большой удачей заполучить этого исполнителя в свои постановки. Знатоки вокального искусства считают певца лучшим мировым баритоном итальянской оперы. «Голос совершенно магический, под него можно хоть в ад спуститься, хоть на эшафот взойти», - делятся впечатлениями поклонники певца.

Визитом Владислава Сулимского Карелия обязана, прежде всего, давним профессиональным связям мировой знаменитости с главным дирижером Музыкального театра Михаилом Синькевичем. В программе фестиваля ОпераVitа заявлены два выступления певца. 6 декабря он выступит в партии Григория Грязного в опере «Царская невеста» (12+) (она прозвучит в концертном исполнении). 8 декабря Владислав Сулимский примет участие в гала концерте (12+), где исполнит, в том числе и свои коронные арии итальянского репертуара.

Гостями фестиваля в этом году станут также солисты Мариинского театра Роман Андт и Ирина Чурилова, солист «Астана-опера» Саян Исин и ведущий тенор Большого театра оперы и балета Узбекистана Дамир Рахмонов. Со сцены оперного фестиваля будут звучать и лучшие голоса Музыкального театра Карелии.

В программе фестиваля ОпераVitа опера Пуччини «Мадам Баттерфляй» (12+), концертное исполнение «Царской невесты» Римского Корсакова (12+) и гала-концерт звезд мировой оперной сцены.