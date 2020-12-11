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Звезды мировой оперы выступят на фестивале в Петрозаводске

Новости. Культура
14:00, 12 Декабря 2020
фото: Музыкальный театр Карелии
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В Музыкальном театре Карелии 13 декабря состоится гала-концерт фестиваля "ОпераVita", в программу которого вошли шедевры мировой оперы, знаменитые арии и дуэты.

На творческой карте этих молодых артистов – Москва и Нью-Йорк, Милан и Париж, лучшие оперные театры мира предлагают им ведущие партии в спектаклях. И всего лишь один раз в году, в декабре их можно услышать в Петрозаводске - на проводимом Музыкальным театром фестивале "ОпераVita". 13 декабря состоится центральное событие фестиваля – большой гала-концерт, в программу которого вошли шедевры мировой оперы, знаменитые арии и дуэты.



 Фестиваль "ОпераVita" Музыкальный театр проводит второй год подряд. Центральной фигурой фестиваля выступает хорошо знакомая нашей публике звезда российской оперной сцены Надежда Павлова. Некоторое время назад Надежда работала в Музыкальном театре Карелии, именно здесь она начала свою карьеру, спела много спектаклей, публика ее знает и любит. На фестивале публика увидит Надежду и ее партнеров по сцене, тех, кто близок ей по духу, по стилю исполнения.

В гала - концерте "Надежда Павлова приглашает" принимают участие ведущие солисты Мариинского театра Роман Бурденко (баритон) и Евгений Акимов (тенор), а также молодая солистка Пермской оперы Наталья Ляскова (меццо-сопрано). Солисты выйдут на сцену в сопровождении оркестра Музыкального театра, а за дирижерский пульт в этот вечер встанет Михаил Синькевич – музыкальный руководитель фестиваля и главный дирижер театра.

В программу гала-концерта включены лучшие номера из таких опер как "Риголетто", "Князь Игорь", "Кармен", "Руслан и Людмила", "Мадам Баттерфляй" и других.

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