Звезды простились с погибшим в авиакатастрофе баскетболистом Коби Брайантом

Вместе с баскетболистом погибла его 13-летняя дочь.

В воскресенье, 26 января, утром вертолет вылетел из округа Ориндж, где жил Коби Брайант, и упал на холмы. На борту вместе с баскетболистом находились девять человек, в том числе его дочь. Все они погибли мгновенно, пишет Cosmopolitan.

Соболезнования семье погибшего баскетболиста выразили многие его звездные друзья. Так, Ким Кардашьян, которая знакома с близкими погибшего, заявила, что это известие стало для нее сильным потрясением.

"Мое сердце не на месте. Никто и никогда не должен пережить то, что сейчас переживает жена Коби Ванесса. Думая об этом, я не могу сдержать слез. Я выражаю соболезнования семье Коби и всем семьям погибших в этой немыслимой катастрофе. Покойся с миром, Легенда", – написала Ким в своем Instagram.

О трагедии высказалась Николь Кидман.



"Мои мысли и мои молитвы с семьей Брайанта. Страшная утрата", – заявила Кидман.

Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес много лет дружили с баскетболистом и его супругой Ванессой. Артистка поделилась несколькими снимками из своего личного архива.

"Семья – это самое важное. Все мы шокированы этой утратой, но наши чувства – ничто по сравнению с тем, через что предстоит пройти Ванессе. Немыслимо потерять в один день мужа и ребенка. Вся моя любовь и мои молитвы с семьей Коби. Ванесса, будь сильной! Пусть Бог укажет тебе путь сквозь это темное время. Коби, ты значил так много для стольких людей. Спасибо за твою рабочую этику, за вдохновение и за большое сердце", – высказалась Лопес.

Александр Овечкин назвал погибшего баскетболиста легендой. Спортсмены были знакомы и не раз встречались на светских мероприятиях.



"Он был легендой баскетбола и всего мира. Это тяжелая потеря. Я знал его лично. Коби всегда хорошо ко мне относился. Он всегда узнавал меня и жал мне руку", – сказал Александр.

Мария Шарапова вспомнила свою личную историю знакомства и отношений с Брайантом.



"Коби и Джиджи… Это невероятно сложно осмыслить. Я никогда не забуду твою щедрость и время, которое ты мне уделил в один из самых сложных для меня периодов. Я всегда буду благодарна. Мое сердце с тобой и твоей прекрасной семьей", – написала спортсменка в своем Twitter.



Своими чувствами в связи с гибелью баскетболиста поделился Иван Урант.



"Первым, кого я увидел на паркете, был он. Первая майка, купленная в 2002 году в LA, была с его фамилией и номером. Я видел, как он дважды становился олимпийским чемпионом. И как он играл против Леброна в Staples Center. Мне просто повезло. Нам всем повезло, что мы его видели… R.I.P Gianna and Kobe Bryant", – написал телеведущий.