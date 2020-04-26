890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пьяного водителя остановили на федеральной трассе в Карелии
Сегодня 12:50
Начальника управления экологии Петрозаводска проверили на коронавирус, после того как она сломала ногу 10
Сегодня 12:10
Еще два отделения для лечения больных коронавирусом появилось в Карелии 1
Сегодня 16:53
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав 3
Сегодня 11:47
Стало известно, что нашли в особняке арестованного за взятки экс-министра транспорта Карелии Кайдалова
Сегодня 15:26
Правоохранительные органы разберутся с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Карелии, заявил Парфенчиков 19
Сегодня 09:54

Звезды запустили новый "карантинный" челлендж "Голые в одеялах"

Новости. Общество
20:40, 26 Апреля 2020
фото: instagram.com/jesswright77
Загрузка...

Недавно весь мир охватил "карантинный" челлендж с подушками, а теперь ему на смену пришел новый, не менее сексуальный и креативный.

Находясь в условиях самоизоляции звезды тоже стараются черпать вдохновение в обыденных вещах, "Космоплитен".

"Одеяло-челлендж" запустила американская актриса и звезда шоу Towie Джессика Райт. Она нарядилась в кремовое одеяло, сделав из него стильный наряд с помощью ремня Gucci. Дополнением образа стала обувь на высоком каблуке.


Джессика Райт instagram.com/jesswright77

Джессика красиво уложила волосы и сделала дерзкий макияж. "Ну что, я ждала всю неделю, чтобы нарядиться в это одеяло. А сейчас я отправляюсь на кухню", — с юмором прокомментировала Джессика.

Пользователи Instagram с радостью подхватили эту идею и тоже стали делиться снимками в одеялах. При этом все участницы акции оказываются обнаженными.


Флешмоб набирает популярность соцсети

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус

Чтиво

23.04.2020 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 13
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»