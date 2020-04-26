Звезды запустили новый "карантинный" челлендж "Голые в одеялах"

Недавно весь мир охватил "карантинный" челлендж с подушками, а теперь ему на смену пришел новый, не менее сексуальный и креативный.

Находясь в условиях самоизоляции звезды тоже стараются черпать вдохновение в обыденных вещах, "Космоплитен".

"Одеяло-челлендж" запустила американская актриса и звезда шоу Towie Джессика Райт. Она нарядилась в кремовое одеяло, сделав из него стильный наряд с помощью ремня Gucci. Дополнением образа стала обувь на высоком каблуке.



Джессика Райт instagram.com/jesswright77

Джессика красиво уложила волосы и сделала дерзкий макияж. "Ну что, я ждала всю неделю, чтобы нарядиться в это одеяло. А сейчас я отправляюсь на кухню", — с юмором прокомментировала Джессика.

Пользователи Instagram с радостью подхватили эту идею и тоже стали делиться снимками в одеялах. При этом все участницы акции оказываются обнаженными.



Флешмоб набирает популярность соцсети