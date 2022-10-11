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Звонок дочери уберег жительницу Карелии от перевода мошенникам полмиллиона рублей

Новости. Криминал
09:16, 29 Октября 2022
фото: © balakovolife.ru

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Мошенники продолжают обманывать жителей республики, сообщили в МВД Карелии.

По сообщению МВД Карелии, уголовное дело о попытке мошеннических действий возбуждено в Медвежьегорском районе. Местная жительница обратилась с заявлением в полицию после того, как чуть не перевела неизвестным более 500 тысяч рублей. Все началось с телефонного звонка якобы из банка: женщине сообщили, что на её имя кто-то пытается оформить кредит. Затем к разговору присоединились новый собеседник. Он представился представителем силового ведомства и сказал, что будет ловить злоумышленника «на живца» и отправил собеседницу в банк брать кредит. Там в выплате денег посетительнице отказали, она отправилась в другое учреждение и оформила на себя кредитную карту. Затем жительница Медвежьегорского района решила позвонить дочери, которая уберегла ее от обмана.

На аналогичную уловку мошенников попалась и 87-летняя петрозаводчанка. Используя ту же схему, они вынудили её перевести на неустановленный счет 5 тысяч рублей. Более 13 тысяч рублей потерял 29-летний житель столицы Карелии: он заказал себе куртку через сайт в интернете и оплатил покупку, не получив товар. А житель Сегежи перевел продавцу без малого 50 тысяч рублей за бензогенератор. Получив деньги, продавец просто перестал выходить на связь.

По всем заявлениям потерпевших проводятся проверки. Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными.

Ранее сообщалось, фейковый работодатель списал деньги со счета пенсионерки из Карелии.

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