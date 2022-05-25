Звонок от тонущего в реке мальчика поднял все экстренные службы в райцентре Карелии

Пожарные Медвежьегорска рассказали, как «спасали» тонущего в реке Вичка ребенка.

Инцидент произошел в минувший вторник, 24 мая. В 19.23 диспетчеру пожарной охраны Медвежьегорска поступил телефонный звонок об упавшем в воду ребенке. Детский голос просил помощи. Ребенок рассказал, что упал в речку возле моста через реку Вичка в поселке Труда и находится в воде, держась за камень. Немедленно к указанному месту выехали пожарные ПЧ-15, сообщается в паблике медвежьегорского отряда.

Пожарные прочесали берег вниз по реке от названного ребенком места, однако ни мальчика, ни каких-либо признаков, что кто-то находился на берегу не обнаружили. Спасатели продолжили обследование реки и дошли до самого устья.

О происшествии так же сразу были оповещены оперативные службы города, в обследовании места предполагаемого происшествия и поиска пострадавшего приняли участие работники полиции. Полицейские обратили внимание, что за работой служб на то, что наблюдает младшеклассник. От мальчика узнали, что звонок о якобы упавшем в воду ребенке является вымыслом.

В настоящее время личность малолетнего телефонного хулигана установлена, правоохранительными органами по данному факту проводится необходимая в подобных случаях работа.

Спасатели напомнили, что за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб установлена административная ответственность — штраф. Кроме того, в подобных случаях, от «шутников» могут потребовать возмещения затрат на проведенные работы.

Ранее сообщалось, валяющаяся на перекрестке в Петрозаводске неадекватная женщина подняла все оперативные службы.