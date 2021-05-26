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Фонтаны запустят в Петрозаводске в День защиты детей

Новости. Общество
12:23, 27 Мая 2021
фото: © «ПКС-Водоканал»

В этом году привычную локацию сменили — праздник будет не у «Молекулы Фуллерена», а у фонтана на Березовой аллее.

Недавно сотрудники АО «ПКС-Водоканал» отреставрировали фонтан на Березовой аллее. Его подключили к централизованным сетям водоснабжения, теперь его не нужно наполнять с помощью пожарных гидрантов, раньше это приходилось делать раз в неделю. В этом году вновь был сделан косметический ремонт фонтана. Первого июня он предстанет перед петрозаводчанами во всей красе!

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Также свою работу 1 июня начнут фонтаны у кафе «Нойбранденбург», «Молекула Фуллерена», «Плачущий камень» у портретной галереи «Героям Советского Союза», в сквере «Аквамарин» и фонтан «Калевала» в сквере имени Элиоса Леннрота.

«РКС-Петрозаводск» приглашает всех жителей и гостей города в День защиты детей в 12.00 на открытие фонтанов. Вас будут ждать танцевальные и вокальные номера, интерактив от Пабло Колладо, танцора и хореографа из Кубы, и шоу мыльных пузырей. Приходите с детьми, этот день они точно запомнят!

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