Строители приступили к возведению стен здания нового аэровокзала

Строительство аэровокзального комплекса ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия до 2020 года", по решению Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования республики, сообщает Минтранс республики.

Строители ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" приступили к возведению стен здания нового аэровокзала в аэропорту "Петрозаводск".

В настоящее время бригады рабочих устанавливают опалубку для заливки бетона. Как отметил заместитель директора БУ РК "Аэропорт Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек, основной этап возведения стен будет завершен в течение двух недель, после чего начнется монтаж несущих конструкций здания.

Напомним, аэровокзал "Петрозаводск" – один из наиболее крупных объектов, возводимых в рамках федеральной целевой программы к 100-летию республики.

Пропускная способность нового комплекса составит 300 пассажиров в час. Современное здание позволит обеспечить высокий уровень обслуживания пассажиров, соответствующий российским и международным нормам, а также предоставит условия для их комфортного и безопасного пребывания в аэропорту столицы Карелии.