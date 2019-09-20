Подписаться
Новости. Общество
15:11, 20 Сентября 2019
фото: http://www.gov.karelia.ru

Строители приступили к возведению стен здания нового аэровокзала

Загрузка...

Строительство аэровокзального комплекса ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия до 2020 года", по решению Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования республики, сообщает Минтранс республики.

Строители ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" приступили к возведению стен здания нового аэровокзала в аэропорту "Петрозаводск".

В настоящее время бригады рабочих устанавливают опалубку для заливки бетона. Как отметил заместитель директора БУ РК "Аэропорт Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек, основной этап возведения стен будет завершен в течение двух недель, после чего начнется монтаж несущих конструкций здания.

Напомним, аэровокзал "Петрозаводск" – один из наиболее крупных объектов, возводимых в рамках федеральной целевой программы к 100-летию республики.

Пропускная способность нового комплекса составит 300 пассажиров в час. Современное здание позволит обеспечить высокий уровень обслуживания пассажиров, соответствующий российским и международным нормам, а также предоставит условия для их комфортного и безопасного пребывания в аэропорту столицы Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
shishk
2019-09-20 16:24:06
Зачем нужно 300 пассажиров в час, если летает 1 самолет в день, куда влезает 150??? Это все равно что в Медгоре вокзал построить с 10-тью платформами.
Изя
2019-09-20 15:55:28
Интересно , сколько там уже бабла " освоено и распилино " ?? А воз и ныне там . :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2019, 06:40
"Это был не его дедушка": подробности пожара в Карелии, где погиб пенсионер и обгорел ребенок (ЭКСКЛЮЗИВ)
18.09.2019, 15:04
Власти Карелии сообщили, в каких районах завтра включат отопление
13.09.2019, 08:42
Появились подробности смертельного ДТП в Петрозаводске
13.09.2019, 14:01
"Ударил открытой рукой в подбородок"
13.09.2019, 16:28
Трагедия в "Театре"
13.09.2019, 14:19
Суд в Петрозаводске приступил к разбирательству по делу об издевательствах над кадетами

Аналитика

Сегодня 13:25
Обществоведение
Российскую школу хотят избавить от религиозного образования 4
РПЦ призвала федеральные власти не утверждать новые образовательные стандарты, разработанные министерством просвещения РФ.
Какое–то время мы бегали 2
18.09.2019 13:50
"Простые работяги на нашей стороне" 4
18.09.2019 09:52
Лучший способ потратить материнский капитал
17.09.2019 14:12
"Единственный независимый" 2
17.09.2019 10:57
Вся аналитика

Чтиво

19.09.2019 14:18
Без политики
Эпидемия XXI века
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Приказ: объект не открывать
19.09.2019 14:04
Что нужно знать перед тем, как начать заниматься спортом
18.09.2019 09:55
Ночной протокол 9
16.09.2019 11:59
архив чтиво

Медиа

"РЕЗОНАНС" НА ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 16:02
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»