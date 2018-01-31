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Новости. Погода
07:05, 31 Января 2018

Прогноз погоды на среду

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, -13 ° …-12 ° 2 м/с С 747 мм.рт.ст. 86%
день Небольшой снег, -12 ° …-11 ° 2 м/с С 749 мм.рт.ст. 85%
вечер Небольшой снег, -13 ° …-11 ° 2 м/с СЗ 749 мм.рт.ст. 87%
ночь Небольшой снег, -14 ° …-13 ° 1 м/с СЗ 750 мм.рт.ст. 89%

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