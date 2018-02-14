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Новости. Погода
07:05, 14 Февраля 2018

Погода в Петрозаводске сегодня, 14 февраля

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Во вторник в Карелии потеплеет до -1
12.02.18 17:00
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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Пасмурно, -13 ° …-10 ° 1 м/с Ю 764 мм.рт.ст. 84%
день Небольшой снег, -9 ° …-7 ° 1 м/с Ю 764 мм.рт.ст. 82%
вечер Небольшой снег, -11 ° …-9 ° 1 м/с Ю 766 мм.рт.ст. 84%
ночь Небольшой снег, -13 ° …-11 ° 1 м/с ЮЗ 767 мм.рт.ст. 86%

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