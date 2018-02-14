Погода в Петрозаводске сегодня, 14 февраля

По теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Пасмурно, -13 ° …-10 °
|1 м/с
|Ю
|764 мм.рт.ст.
|84%
|день
|Небольшой снег, -9 ° …-7 °
|1 м/с
|Ю
|764 мм.рт.ст.
|82%
|вечер
|Небольшой снег, -11 ° …-9 °
|1 м/с
|Ю
|766 мм.рт.ст.
|84%
|ночь
|Небольшой снег, -13 ° …-11 °
|1 м/с
|ЮЗ
|767 мм.рт.ст.
|86%
По теме
Выбор читателей
07.02.2018, 14:48
07.02.2018, 15:57
08.02.2018, 18:20
07.02.2018, 20:20
12.02.2018, 16:58
08.02.2018, 08:20
Аналитика
12.02.2018 14:47
Политкухня
Раскрываем тайны карельских политических телеграмм-каналов.
12.02.2018 14:34
12.02.2018 12:00
09.02.2018 14:37
06.02.2018 14:37
Чтиво
13.02.2018 12:21
Личное мнение
В День защитника отечества, 23 февраля, исполняется 15 лет одному из самых популярных спортивных клубов Петрозаводска "Фонтаны" им. Василия Сайкова.
12.02.2018 13:32
12.02.2018 10:37
09.02.2018 13:12
Медиа
Опрос
А вы смотрите Олимпиаду-2018?
Комментарии