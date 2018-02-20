Прогноз погоды на вторник

По теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -11 ° …-9 °
|3 м/с
|С
|758 мм.рт.ст.
|89%
|день
|Небольшой снег, -9 ° …-8 °
|3 м/с
|С
|758 мм.рт.ст.
|83%
|вечер
|Небольшой снег, -10 ° …-9 °
|2 м/с
|С
|758 мм.рт.ст.
|86%
|ночь
|Небольшой снег, -12 ° …-10 °
|2 м/с
|СЗ
|759 мм.рт.ст.
|87%
По теме
Выбор читателей
14.02.2018, 15:12
16.02.2018, 09:52
13.02.2018, 13:50
13.02.2018, 10:28
17.02.2018, 12:17
15.02.2018, 08:53
Аналитика
16.02.2018 16:29
Обществоведение
Живой уголок Дворца творчества детей и юношества Петрозаводска научился кормить себя сам.
12.02.2018 14:47
12.02.2018 12:00
09.02.2018 14:37
06.02.2018 14:37
Чтиво
19.02.2018 15:02
Без политики
Впервые в рамках любимого зимнего праздника – Международного фестиваля "Гиперборея" - был проведен Фестиваль карельского чая. Инициатором нового проекта стала администрация Петрозаводского городского округа, а генеральным спонсором – АО "Прионежская сетевая компания".
16.02.2018 12:24
13.02.2018 12:21
12.02.2018 13:32
Медиа
19.02.2018 10:17
Опрос
А вы смотрите Олимпиаду-2018?
Комментарии