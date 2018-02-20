Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
07:05, 20 Февраля 2018

Прогноз погоды на вторник

По теме

Ночью в Карелии может похолодать до -25 градусов
19.02.18 17:00
В Карелию идут морозы
19.02.18 14:54
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 19 февраля
19.02.18 07:05
Все новости
Загрузка...
C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, -11 ° …-9 ° 3 м/с С 758 мм.рт.ст. 89%
день Небольшой снег, -9 ° …-8 ° 3 м/с С 758 мм.рт.ст. 83%
вечер Небольшой снег, -10 ° …-9 ° 2 м/с С 758 мм.рт.ст. 86%
ночь Небольшой снег, -12 ° …-10 ° 2 м/с СЗ 759 мм.рт.ст. 87%

По теме

Ночью в Карелии может похолодать до -25 градусов
19.02.18 17:00
В Карелию идут морозы
19.02.18 14:54
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 19 февраля
19.02.18 07:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.02.2018, 15:12
Житель Карелии несколько лет истязал и насиловал собственных дочерей
16.02.2018, 09:52
"Пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю"
13.02.2018, 13:50
СК раскрыл подробности задержания Иманова
13.02.2018, 10:28
В общежитии Петрозаводска произошло убийство
17.02.2018, 12:17
Ford Fusion рухнул с моста в Петрозаводске
15.02.2018, 08:53
"Лайф" рассказал из-за чего убили женщину в общежитии на Ключевой

Аналитика

16.02.2018 16:29
Обществоведение
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика" 2
Живой уголок Дворца творчества детей и юношества Петрозаводска научился кормить себя сам.
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 3
12.02.2018 14:47
Кто самый богатый кандидат? 3
12.02.2018 12:00
"Золотой стандарт" пассивного созерцания 4
09.02.2018 14:37
Против "Единой России", но за Путина 8
06.02.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

19.02.2018 15:02
Без политики
"Гиперборея" – новые открытия
Впервые в рамках любимого зимнего праздника – Международного фестиваля "Гиперборея" - был проведен Фестиваль карельского чая. Инициатором нового проекта стала администрация Петрозаводского городского округа, а генеральным спонсором – АО "Прионежская сетевая компания".
Я могу себя преодолеть!
16.02.2018 12:24
Прошлое и настоящее лыжни "Фонтаны" 8
13.02.2018 12:21
Стоит ли ГИБДД на страже безопасности дорожного движения? 2
12.02.2018 13:32
архив чтиво

Медиа

Карнавальное шествие на Масленицу в Петрозаводске
19.02.2018 10:17
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»