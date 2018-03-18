Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
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Новости. Погода
07:05, 18 Марта 2018

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 18 марта

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, -14 ° …-6 ° 3 м/с ЮЗ 750 мм.рт.ст. 82%
день Облачно с прояснениями, -5 ° …-3 ° 5 м/с ЮЗ 748 мм.рт.ст. 64%
вечер Небольшой снег, -5 ° …-4 ° 7 м/с ЮЗ 743 мм.рт.ст. 83%
ночь Небольшой снег, -3 ° …-2 ° 7 м/с ЮЗ 740 мм.рт.ст. 88%

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