Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 17 апреля

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Новости. Погода
07:05, 17 Апреля 2018

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Облачно с прояснениями, -1 ° …+7 ° 1 м/с ЮВ 755 мм.рт.ст. 68%
день Пасмурно, +5 ° …+7 ° 2 м/с В 755 мм.рт.ст. 61%
вечер Пасмурно, +4 ° …+5 ° 2 м/с В 754 мм.рт.ст. 78%
ночь Пасмурно, +2 ° …+3 ° 2 м/с В 754 мм.рт.ст. 85%

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