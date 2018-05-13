Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
07:05, 13 Мая 2018

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 13 мая

По теме

Настоящее лето: в Карелии завтра до +26 градусов
12.05.18 17:04
Прогноз погоды на субботу
12.05.18 07:05
По-настоящему летняя погода придет в Карелию 12 мая
11.05.18 17:00
Все новости
Загрузка...
C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Малооблачно, +9 ° …+21 ° 0 м/с СЗ 761 мм.рт.ст. 57%
день Ясно, +22 ° …+23 ° 1 м/с В 761 мм.рт.ст. 38%
вечер Ясно, +14 ° …+21 ° 1 м/с В 761 мм.рт.ст. 49%
ночь Ясно, +10 ° …+13 ° 0 м/с ЮЗ 761 мм.рт.ст. 65%

По теме

Настоящее лето: в Карелии завтра до +26 градусов
12.05.18 17:04
Прогноз погоды на субботу
12.05.18 07:05
По-настоящему летняя погода придет в Карелию 12 мая
11.05.18 17:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.05.2018, 12:16
Победа в Европейском суде: что дальше?
06.05.2018, 22:11
СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами
07.05.2018, 15:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков
06.05.2018, 13:53
ВИДЕО: Юлия Самойлова будет выступать на Евровидении в "платье-гора"
11.05.2018, 19:40
ВИДЕО: Юлия Самойлова забыла слова песни во время выступления на "Евровидении"
12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети

Аналитика

11.05.2018 13:52
Тема недели
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 6
Председатель Петрозаводского городского совета принял участие в торжественной церемонии инаугурации президента, которая состоялась 7 мая.
"Хочу уйти от партийной зависимости" 8
10.05.2018 15:55
Что значит для Карелии новый состав правительства? 4
10.05.2018 12:06
Победа в Европейском суде: что дальше? 13
07.05.2018 12:16
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 12
03.05.2018 12:24
Вся аналитика

Чтиво

12.05.2018 09:37
Без политики
"Отрицательные роли играть полезно"
Константин Райкин - о своем отце, халтуре в театре и знаменитых российских актерах, которых выгнал с курса.
Один День Победы
10.05.2018 13:26
Современное общение и смешение стилей 5
08.05.2018 12:55
Счастливый машинист из спецслужб
08.05.2018 12:32
архив чтиво

Медиа

"Стоп кадр" от 10 05 2018
11.05.2018 10:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»