Прогноз погоды на вторник

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Новости. Погода
07:05, 14 Августа 2018

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Облачно с прояснениями, +12 ° …+17 ° 5 м/с З 748 мм.рт.ст. 77%
день Облачно с прояснениями, +17 ° …+19 ° 4 м/с З 750 мм.рт.ст. 52%
вечер Пасмурно, +13 ° …+18 ° 3 м/с З 752 мм.рт.ст. 71%
ночь Облачно с прояснениями, +11 ° …+12 ° 2 м/с ЮЗ 752 мм.рт.ст. 91%

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