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Новости. Погода
07:05, 12 Ноября 2018

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 12 ноября

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, -2 ° …-1 ° 4 м/с Ю 767 мм.рт.ст. 77%
день Небольшой снег, -1 ° …0 ° 4 м/с Ю 766 мм.рт.ст. 73%
вечер Небольшой снег, -1 ° …0 ° 4 м/с Ю 764 мм.рт.ст. 75%
ночь Снег, 0 ° 4 м/с Ю 762 мм.рт.ст. 81%
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