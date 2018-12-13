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Новости. Погода
07:05, 13 Декабря 2018

Погода в Петрозаводске сегодня, 13 декабря

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, -4 ° …-3 ° 2 м/с СВ 766 мм.рт.ст. 95%
день Небольшой снег, -4 ° …-3 ° 2 м/с СВ 767 мм.рт.ст. 92%
вечер Небольшой снег, -4 ° 2 м/с СВ 768 мм.рт.ст. 92%
ночь Небольшой снег, -6 ° …-5 ° 1 м/с В 767 мм.рт.ст. 93%
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