Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 25 декабря

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -12 ° …-7 °
|1 м/с
|ЮЗ
|754 мм.рт.ст.
|90%
|день
|Небольшой снег, -6 ° …-5 °
|2 м/с
|Ю
|751 мм.рт.ст.
|91%
|вечер
|Небольшой снег, -5 ° …-4 °
|4 м/с
|Ю
|748 мм.рт.ст.
|89%
|ночь
|Снег, -5 ° …-4 °
|5 м/с
|Ю
|742 мм.рт.ст.
|88%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.12.2018, 15:08
19.12.2018, 12:48
19.12.2018, 12:52
21.12.2018, 15:30
24.12.2018, 12:12
Аналитика
24.12.2018 15:33
Капитал
Федеральные власти не смогли за год определить, кто будет отвечать за охрану нового национального парка.
24.12.2018 13:30
21.12.2018 14:09
20.12.2018 12:45
19.12.2018 15:52
Чтиво
24.12.2018 16:18
Без политики
В Прионежском районе наградили лауреатов 2018 года.
21.12.2018 13:01
20.12.2018 12:58
20.12.2018 11:32
Медиа
18.12.2018 16:19
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии