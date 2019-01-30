Погода в Петрозаводске сегодня, 30 января

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|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -5 ° …-3 °
|2 м/с
|ЮВ
|747 мм.рт.ст.
|91%
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|Ю
|749 мм.рт.ст.
|91%
|вечер
|Небольшой снег, -2 °
|2 м/с
|Ю
|751 мм.рт.ст.
|91%
|ночь
|Небольшой снег, -3 ° …-2 °
|2 м/с
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