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Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
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Новости. Погода
07:05, 22 Февраля 2019

Погода в Петрозаводске сегодня, 22 февраля

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, -14 ° …-10 ° 4 м/с С 766 мм.рт.ст. 78%
день Ясно, -9 ° …-6 ° 3 м/с СЗ 767 мм.рт.ст. 61%
вечер Ясно, -12 ° …-9 ° 3 м/с З 767 мм.рт.ст. 66%
ночь Небольшой снег, -12 ° …-9 ° 5 м/с З 766 мм.рт.ст. 66%
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